ایران سے اس ہفتے معاہدہ متوقع، دستخط یورپ میں ہونے کا امکان ہے، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی کے بعد حملےر وکنے، معاہدہ کرنے کا اعلان کردیا۔
امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر اس ہفتے دستخط متوقع ہیں، معاہدے کی دستاویزات آخری مرحلے میں ہے، دستخط کی تقریب یورپ میں ہونے کا امکان ہے، جے ڈی وینس شرکت کریں گے۔
ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کررہا ہے، وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیت ہیں، معاہدے پر سب خوش ہیں، پورا مشرق وسطیٰ بھی اس پر خوش ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بحری ناکہ بندی ڈیل کو حتمی شکل دینے تک پوری قوت سے جاری رہے گی، ایران کے ساتھ بات چیت کو ایرانی قیادت کی اعلیٰ ترین سطح تک لایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور حتمی نکات تمام فریقوں کی طرف سے منظور کیے گئے ہیں، ان فریقین میں امریکا، اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، پاکستان، قطر، ترکیے اور دیگر شامل ہیں۔
علاوہ ازیں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں ایران سے مشاورت میں پیشرفت پر بات چیت ہوئی۔