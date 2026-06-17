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بجٹ پیش کرنا ہے یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، وزیر بلدیات کے پی

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نادیہ صبوحی
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قومی خبریں
17 جون ، 2026
وزیر بلدیات خیبرپختونخوا مینا خان آفریدی : فائل فوٹو
وزیر بلدیات خیبرپختونخوا مینا خان آفریدی : فائل فوٹو 

وزیر بلدیات خیبر پختونخوا مینا خان آفریدی کا کہنا ہے کہ صوبے کا بجٹ پیش کرنا ہے یا نہیں، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، بجٹ سہ ماہی ہوگا کہ پورے سال کا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔

جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مینا خان آفریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے وزیراعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات کروائی جائے، عوام نے بانی پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، ان سے مشاورت ضروری ہے۔

خیبر پختونخوا حکومت کا پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ

خیبرپختونخوا حکومت نے مالی سال 27-2026ء کے لیے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

مینا خان آفریدی نے کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے سے متعلق بانی پی ٹی آئی ہدایت دیں گے۔

اس سے قبل پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ترجمان شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں 3 ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں قانونی سقم آڑے آگیا ہے۔

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