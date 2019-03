اسکیری اسٹوریز ٹو ٹیل ان دی ڈارک کا پہلا ٹریلر جاری

خوف اور دہشت سے بھرپور فلموں کے مداح ہوجائیں تیار کیونکہ ہالی ووڈ فلم اسکیری اسٹوریز ٹو ٹیل ان دی ڈارک(Scary Stories to Tell in the Dark)کاپہلا سنسنی خیز ٹریلر جاری کردیا گیا ہے۔





اینڈرے اوورڈیل کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم بچوں کی مشہور سیریز پر مبنی ہے جہاں لڑکیوں کا ایک گروپ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔

فلم کی کاسٹ میں آسٹن ابرامز،زوئے کولیٹی،آسٹن زاجر،ڈین نورس،مائیکل گارزا اور گل بیلوز سمیت دیگر اداکار شامل ہیں۔

سین ڈینیل اور جے مائلز ڈیل کی مشترکہ پروڈیوس کردہ خوفناک مناظر سے بھرپور یہ فلم 9اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔