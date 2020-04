اِس کمبخت کورونا کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، امیتابھ بچن

View this post on Instagram

ख़बरदार !!! घर में रहो , बाहर ना निकलो ! इस कमबख़्त 'कोरोना' , को उलटा मत पड़ने दीजिए !! नहीं नहीं ... आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ! 'कोरोना' को उलटा पढ़िए ... हो जाएगा ... 'नारोको" ... !!! CO RO NA ... the reverse becomes ... NA RO KO !!!