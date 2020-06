کورین لڑکیوں کی ویڈیو کا یوٹیوب پر نیا ریکارڈ

جنوبی کوریا کی چار خواتین گلوکاراؤں کے میوزیکل گروپ بلیک پنک کی جانب سے ایک سال وقفے کے بعد جاری کیے گئے گانے نے یوٹیوب پر نیا ریکارڈ بنادیا۔

گلوکارہ جِیسو، جینی، روز اور لیزا پر مشتمل گروپ نے گزشتہ سال اپریل میں (Kill This Love) ریلیز کیا تھا، جسے 24 گھنٹوں میں 5 کروڑ 67 لاکھ بار دیکھا گیا تھا۔

مگر اب ایک سال بعد اسی گروپ کی جانب سے جاری کیے گئے دوسرے گانے (How you like that) نے نیا ریکارڈ بنا ڈالا۔

لڑکیوں کے میوزیکل بینڈ کے گانے نے اپنے ہی بینڈ کے پرانے گانے کا ریکارڈ توڑ دیا اور گلوکاراؤں کے نئے گانے کو صرف 24 گھنٹوں میں 8 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا۔

بلیک پنک میوزیکل بینڈ نے نئے گانے (How you like that) کو 26 جون کو ریلیز کیا اور اسے ریلیز کرتے ہوئے 10 لاکھ 67 ہزار افراد نے بیک وقت دیکھا۔