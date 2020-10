احسن خان شاعر بن گئے

View this post on Instagram

Aashiqui Mein Mir Jaise Khawab Mat Dekha Karo, Baawle Ho Jaoge Mehtaab Mat Dekha Karo عاشقی میں میرؔ جیسے خواب مت دیکھا کرو باؤلے ہو جاؤ گے مہتاب مت دیکھا کرو. #shairi #mode #just #for #fun #keepgoing #