کیمبرج انٹرنیشنل AS & A لیول، IPQ اور AICE ڈپلومہ کے نتائج کا اعلان

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کیمبرج انٹرنیشنل AS & A لیول ، کیمبرج IPQ اور کیمبرج AICE ڈپلومہ کے نتائج کا اعلان کردیا ہے پاکستان میں 25،000سے زیادہ کیمبرج طلباء کےAS & A لیول کے نتائج جاری کیے گئے ہیں۔ رواںسال کیمبرج انٹرنیشنل نے جون سیریز کیلئے امتحانات منعقد کرنےکا فیصلہ کیا تھا۔ کیمبرج انٹرنیشنل جون 2021 کی سیریز کو محفوظ طریقے سے چلانے کو یقینی بنانے کے لئے تعلیمی حکام ، حکومتوں ، مقامی حکام اور اسکولوں کے ساتھ مضبوط رہنمائی تیار کرنے میں مصروف رہا۔پاکستان میں جون 2021 سیریز میں کیمبرج انٹرنیشنل AS & A لیولز کے لیے مجموعی طور پر 40،000 سے زائد اندراجات کئے گئے۔ فزکس ، کیمسٹری اور بزنس اس سال جون 2021 میں پاکستان میں کیمبرج انٹرنیشنل AS & A لیول کے مضامین تھے۔ کرسٹین ایزڈن ، چیف ایگزیکٹو ، کیمبرج انٹرنیشنل نے کہا "میں آج دنیا بھر میں اپنے تمام طلباء کو ان کے نتائج پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں ، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اگلے مراحل کو جاری رکھ سکیں گے ، چاہے وہ مزید تعلیم حاصل کرے یا اپنے کیریئر کا آغاز کرے"کسی دوسرے سال کی طرح ، ہمارے طلباء نے اپنی اہلیت حاصل کرنے کے لئے کوویڈ 19 وبائی بیماری کی وجہ سے لائے گئے بہت سے چیلنجوں پر قابو پالیا ہے ، بشمول اسکول بند ہونا اور گھر سے سیکھنا۔ یہ ایک شاندار کامیابی ہے اور ان کی لچک اور پچھلے ایک سال کے دوران اپنی پڑھائی کے لئے لگن کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے خاندان اور اساتذہ ناقابل یقین حد تک فخر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے۔"