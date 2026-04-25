Anime Card Clash codes of April 2026 to unlock advanced capabilities

Roblox Anime Card Clash offers more than collecting, it allows players to engage in an exhilarating battle using your cards.
Use the latest codes to get free potions and rerolls, helping you build a strong collection and gain an edge in battles.
Roblox Anime Card Clash codes (April 2026)
NEWGLOBALBOSS1: 5x Large Luck Potion, 5x Large Roll Speed Potion, 2x Boss Chance Potion, 3x Greater Moon Cycle Reroll Potion, 2x Border Chance Potion, and 2x 50,000x Instant Roll (NEW)
NEWGLOBALBOSS2: 5x X-Large Luck Potion, 5x X-Large Roll Speed Potion, 2x Boss Chance Potion, 3x Greater Moon Cycle Reroll Potion, 2x Border Chance Potion, 50x Trait Reroll, and 2x 100,000x Instant Roll (NEW)
NEWGLOBALBOSS3: 5x X-Large Luck Potion, 5x X-Large Roll Speed Potion, 5x Boss Chance Potion, 3x Greater Moon Cycle Reroll Potion, 2x Border Chance Potion, 50x Trait Reroll, and 2x 250,000x Instant Roll (NEW)
IRATROLLING: Yggdrasil Root (NEW)
Expired Anime Card Clash codes of April 2026
- NEWTOWERS2
- NEWTOWERS3
- HEAVENLYMOON
- EASTER1
- EASTER2
- EASTER3
- EASTER4
- EASTER5
- MOONREROLLREFUND
- ANNIP21
- ANNIP22
- ANNIP23
- ANNIP24
- ANNIP25
- APRILFOOLS2026
- ANNIDELAY5
- ANNIDELAY4
- ANNIDELAY3
- ANNIDELAY2
- ANNIDELAY1
- 3UPDATE6
- 2UPDATE6
- 1UPDATE6
- ZEROROLLSCHALLENGE
- PREANNIVERSARY6
- PREANNIVERSARY5
- PREANNIVERSARY4
- PREANNIVERSARY3
- PREANNIVERSARY2
- PREANNIVERSARY1
- ZEROROLLCHALLENGE
- 1UPDATE5P5
- 2UPDATE5P5
- 3UPDATE5P5
- 1UPDATE5
- 2UPDATE5
- 3UPDATE5
- SPECIALCODE5
- MERRYCHRISTMAS1
- MERRYCHRISTMAS2
- MERRYCHRISTMAS3
- SPECIALCODE4
- CHRISTMASTOWER1
- CHRISTMASTOWER2
- CHRISTMASTOWER3
- RANKED1SEASON2
- RANKED2SEASON2
- RANKED3SEASON2
- UPDATE4QOL3
- UPDATE4QOL2
- UPDATE4QOL1
- 40KPLAYERS
- UPDATE4NOW4
- UPDATE4NOW5
- UPDATE4NOW6
- SPECIALCODE3
- ICECOLD
- UPDATE4NOW1
- UPDATE4NOW2
- UPDATE4NOW3
- SPECIALCODE2
- BLAMEIRA
- imdoingmybest1
- imdoingmybest2
- imdoingmybest3
- SPECIALCODE
- HALLOWEEN3
- HALLOWEEN2
- HALLOWEEN1
- RANKEDUPDATE3
- RANKEDUPDATE2
- RANKEDUPDATE1
- SERVERLUCK3
- SERVERLUCK2
- SERVERLUCK1
- PRERANKEDUPDATE1
- PRERANKEDUPDATE2
- PRERANKEDUPDATE3
- THANKYOU-67da508e
- THANKYOU-5e3b8484
- THANKYOU-a90775fb
- CURSERAIDUPDATE1
- CURSERAIDUPDATE2
- CURSERAIDUPDATE3
- MINIUPDATE3NOW2
- MINIUPDATE3NOW
- MINIUPDATE3
- SORRY1
- SORRY2
- SORRY3
- UPDATE3
- UPDATE3NOW
- UPDATE3NOW2
- WELOVECODES1
- WELOVECODES2
- BUGFIXES1
- BUGFIXES2
- 100MILLION3
- 100MILLION2
- 100MILLION1
- PATCH1
- PATCH2
- GLOBALBOSS4
- GLOBALBOSS3
- GLOBALBOSS2
- GLOBALBOSS1
- NEWHOTFIX12
- NEWHOTFIX11
- NEWHOTFIX10
- NEWHOTFIX9
- NEWHOTFIX7
- NEWHOTFIX8
- NEWHOTFIX6
- NEWHOTFIX5
- NEWHOTFIX3
- NEWHOTFIX4
- NEWHOTFIX2
- NEWHOTFIX1
- WELCOMETOACC
- ACCREWRITE
- NEWCODES
- BUGFIX3
- LUCKBOOST
- UPDATESOON
- BUGFIX
- BUGFIX2
- EMINENCEUPDATE
- HOTFIX10
- BUGFIXNOTUPDATE
- HOTFIX9
- HOTFIX8
- HOTFIX7
- THEUPDATE
- NOTTHEUPDATE
- HOTFIX6
- 100KLIKES
- HOTFIX5
- HOTFIX4
- HOTFIX3
- HOTFIX2
- HOTFIX1
- 10MILLION
- 5MILLIONVISITS
- 3MILLIONVISITS
- STPATRICKSDAY2025
- 1MILLIONVISITS
- 500KVISITS
- 100KVISITS
- SORRYFORSHUTDOWN
- YAYCODES
- RELEASE
How to redeem Anime Card Clash codes
Follow these steps to redeem Anime Card Clash codes:
1: Initially, launch the Anime Card Clash experience on Roblox.
2: Afterwards, tap the Codes button from the left menu.
3: Insert any working code in the Enter code here box.
4: Now click the blue Redeem button to claim rewards.