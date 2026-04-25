Anime Card Clash codes of April 2026 to unlock advanced capabilities

Here is the list of Anime Card Clash codes of April 2026, helping you build a strong collection and gain an edge in battles

Roblox Anime Card Clash offers more than collecting, it allows players to engage in an exhilarating battle using your cards.

Use the latest codes to get free potions and rerolls, helping you build a strong collection and gain an edge in battles.

Roblox Anime Card Clash codes (April 2026) 

NEWGLOBALBOSS1: 5x Large Luck Potion, 5x Large Roll Speed Potion, 2x Boss Chance Potion, 3x Greater Moon Cycle Reroll Potion, 2x Border Chance Potion, and 2x 50,000x Instant Roll (NEW)

NEWGLOBALBOSS2: 5x X-Large Luck Potion, 5x X-Large Roll Speed Potion, 2x Boss Chance Potion, 3x Greater Moon Cycle Reroll Potion, 2x Border Chance Potion, 50x Trait Reroll, and 2x 100,000x Instant Roll (NEW)

NEWGLOBALBOSS3: 5x X-Large Luck Potion, 5x X-Large Roll Speed Potion, 5x Boss Chance Potion, 3x Greater Moon Cycle Reroll Potion, 2x Border Chance Potion, 50x Trait Reroll, and 2x 250,000x Instant Roll (NEW)

IRATROLLING: Yggdrasil Root (NEW)

Expired Anime Card Clash codes of April 2026

    • NEWTOWERS2
    • NEWTOWERS3
    • HEAVENLYMOON
    • EASTER1
    • EASTER2
    • EASTER3
    • EASTER4
    • EASTER5
    • MOONREROLLREFUND
    • ANNIP21
    • ANNIP22
    • ANNIP23
    • ANNIP24
    • ANNIP25
    • APRILFOOLS2026
    • ANNIDELAY5
    • ANNIDELAY4
    • ANNIDELAY3
    • ANNIDELAY2
    • ANNIDELAY1
    • APRILFOOLS2026
    • 3UPDATE6
    • 2UPDATE6
    • 1UPDATE6
    • ZEROROLLSCHALLENGE
    • PREANNIVERSARY6
    • PREANNIVERSARY5
    • PREANNIVERSARY4
    • PREANNIVERSARY3
    • PREANNIVERSARY2
    • PREANNIVERSARY1
    • ZEROROLLCHALLENGE
    • 1UPDATE5P5
    • 2UPDATE5P5
    • 3UPDATE5P5
    • 1UPDATE5
    • 2UPDATE5
    • 3UPDATE5
    • SPECIALCODE5
    • MERRYCHRISTMAS1
    • MERRYCHRISTMAS2
    • MERRYCHRISTMAS3
    • SPECIALCODE4
    • CHRISTMASTOWER1
    • CHRISTMASTOWER2
    • CHRISTMASTOWER3
    • RANKED1SEASON2
    • RANKED2SEASON2
    • RANKED3SEASON2
    • UPDATE4QOL3
    • UPDATE4QOL2
    • UPDATE4QOL1
    • 40KPLAYERS
    • UPDATE4NOW4
    • UPDATE4NOW5
    • UPDATE4NOW6
    • SPECIALCODE3
    • ICECOLD
    • UPDATE4NOW1
    • UPDATE4NOW2
    • UPDATE4NOW3
    • SPECIALCODE2
    • BLAMEIRA
    • imdoingmybest1
    • imdoingmybest2
    • imdoingmybest3
    • SPECIALCODE
    • HALLOWEEN3
    • HALLOWEEN2
    • HALLOWEEN1
    • RANKEDUPDATE3
    • RANKEDUPDATE2
    • RANKEDUPDATE1
    • SERVERLUCK3
    • SERVERLUCK2
    • SERVERLUCK1
    • PRERANKEDUPDATE1
    • PRERANKEDUPDATE2
    • PRERANKEDUPDATE3
    • THANKYOU-67da508e
    • THANKYOU-5e3b8484
    • THANKYOU-a90775fb
    • CURSERAIDUPDATE1
    • CURSERAIDUPDATE2
    • CURSERAIDUPDATE3
    • MINIUPDATE3NOW2
    • MINIUPDATE3NOW
    • MINIUPDATE3
    • SORRY1
    • SORRY2
    • SORRY3
    • UPDATE3
    • UPDATE3NOW
    • UPDATE3NOW2
    • WELOVECODES1
    • WELOVECODES2
    • BUGFIXES1
    • BUGFIXES2
    • 100MILLION3
    • 100MILLION2
    • 100MILLION1
    • PATCH1
    • PATCH2
    • GLOBALBOSS4
    • GLOBALBOSS3
    • GLOBALBOSS2
    • GLOBALBOSS1
    • NEWHOTFIX12
    • NEWHOTFIX11
    • NEWHOTFIX10
    • NEWHOTFIX9
    • NEWHOTFIX7
    • NEWHOTFIX8
    • NEWHOTFIX6
    • NEWHOTFIX5
    • NEWHOTFIX3
    • NEWHOTFIX4
    • NEWHOTFIX2
    • NEWHOTFIX1
    • WELCOMETOACC
    • ACCREWRITE
    • NEWCODES
    • BUGFIX3
    • LUCKBOOST
    • UPDATESOON
    • BUGFIX
    • BUGFIX2
    • EMINENCEUPDATE
    • HOTFIX10
    • BUGFIXNOTUPDATE
    • HOTFIX9
    • HOTFIX8
    • HOTFIX7
    • THEUPDATE
    • NOTTHEUPDATE
    • HOTFIX6
    • 100KLIKES
    • HOTFIX5
    • HOTFIX4
    • HOTFIX3
    • HOTFIX2
    • HOTFIX1
    • 10MILLION
    • 5MILLIONVISITS
    • 3MILLIONVISITS
    • STPATRICKSDAY2025
    • 1MILLIONVISITS
    • 500KVISITS
    • 100KVISITS
    • SORRYFORSHUTDOWN
    • YAYCODES
    • RELEASE

    How to redeem Anime Card Clash codes

    Follow these steps to redeem Anime Card Clash codes:

    1: Initially, launch the Anime Card Clash experience on Roblox.

    2: Afterwards, tap the Codes button from the left menu.

    3: Insert any working code in the Enter code here box.

    4: Now click the blue Redeem button to claim rewards.

    Jannik Sinner reveals true feeling after rival Carlos Alcaraz French Open pullout
    Jannik Sinner reveals true feeling after rival Carlos Alcaraz French Open pullout
    Final Fantasy XIV 8.0 ‘Evercold’ brings exciting updates, free trial, more
    Final Fantasy XIV 8.0 ‘Evercold’ brings exciting updates, free trial, more
    Kevin Durant injury update: Rockets star misses Game 3 vs Lakers with ankle sprain
    Kevin Durant injury update: Rockets star misses Game 3 vs Lakers with ankle sprain
    WWE releases 2026: Full list of superstars cut after WrestleMania 42
    WWE releases 2026: Full list of superstars cut after WrestleMania 42
    Carlos Alcaraz pulls out of French Open, Italian Open due to wrist injury
    Carlos Alcaraz pulls out of French Open, Italian Open due to wrist injury
    Gianluca Prestianni facing six-match ban for 'homophobic conduct'
    Gianluca Prestianni facing six-match ban for 'homophobic conduct'
    Turkish Grand Prix to return to F1 calendar from 2027 in major comeback
    Turkish Grand Prix to return to F1 calendar from 2027 in major comeback
    Eagles steal Makai Lemon from Steelers: Inside the bold NFL Draft Day heist
    Eagles steal Makai Lemon from Steelers: Inside the bold NFL Draft Day heist
    Tom Brady issues ‘brutal warning’ to top pick Mendoza before 2026 NFL draft
    Tom Brady issues ‘brutal warning’ to top pick Mendoza before 2026 NFL draft
    Assassin’s Creed Black Flag Remake ‘Resynced’ announced with exciting upgrades
    Assassin’s Creed Black Flag Remake ‘Resynced’ announced with exciting upgrades
    Crimson Desert new update breaks Mounts as Pearl Abyss confirms bug
    Crimson Desert new update breaks Mounts as Pearl Abyss confirms bug
    Mike Vrabel issues statement on Dianna Russini scandal ahead of NFL draft
    Mike Vrabel issues statement on Dianna Russini scandal ahead of NFL draft

    Popular News

    Prince William, Kate Middleton react to Harry, Meghan's Australia trip success: 'unsettling'

    Prince William, Kate Middleton react to Harry, Meghan's Australia trip success: 'unsettling'
    5 minutes ago
    'Wicked' star Marissa Bode calls out Southern Airways for alleged discrimination

    'Wicked' star Marissa Bode calls out Southern Airways for alleged discrimination

    2 hours ago
    Anime Card Clash codes of April 2026 to unlock advanced capabilities

    Anime Card Clash codes of April 2026 to unlock advanced capabilities
    2 hours ago