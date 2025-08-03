یہ لڑکی کا حق ہے کہ اسے معیاری طرزِ زندگی مہیا کی جائے: آغا علی کا مردوں کے نام پیغام

پاکستانی اداکار آغا علی نے مردوں کو محنت کرنے کا اہم مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لڑکی کا حق ہے کہ اسے معیاری طرزِ زندگی مہیا کیا جائے۔
حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں بطور مہمان شرکت کرنے والے اداکار نے دورانِ انٹرویو ماضی میں دیئے گئے اپنے بیان پر وضاحت دی اور ساتھ ہی شادی کے خواہش مند مردوں کو اہم مشورہ بھی دے دیا۔
انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکی کا حق ہے کہ اسے مخصوص معیاری طرزِ زندگی مہیا کیا جائے، یہ کام اس کے شوہر کا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہترین اور معیاری طرزِ زندگی دے۔
انہوں نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ غلط فہمی چھوڑ دیں کہ بیوی کو صرف آپ کی محبت چاہیے ہوتی ہے، انسان بنیں اور محنت کریں اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ کوئی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی نہ ملے تو شکوہ کریں۔
اداکار نے مزید کہا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ عورت کو صرف محبت چاہیے تو وہ اس غلط فہمی سے نکل آئے عورتوں کو بے شک محبت چاہیے ہوگی لیکن صرف محبت سے زندگی نہیں گزرتی۔ کوئی لڑکی بے وقوف تو نہیں ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس صرف اس لیے آئے۔
آغا علی کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ کسی بھی مرد کے پاس کوئی بہت بڑا بنگلا یا گاڑی ہو، بات اتنی سی ہے کہ آپ کسی کے مقروض نہ ہوں، اپنی بیوی کو عزت سے چھت دے سکتے ہیں یا نہیں، کسی تقریب یا تہوار کے موقع پر دل سے بیوی کو تحفہ دیتے ہیں؟ ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس سے بہترین کچھ اور نہیں۔