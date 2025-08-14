سویرا ندیم کی ایڈیٹنگ والی تصاویر مداحوں کو نہ بھائیں

پاکستان کی معروف اداکارہ سویرا ندیم کی حد سے زیادہ ایڈیٹنگ والی تصاویر مداحوں کو ایک آنکھ نہ بھائیں۔
سویرا ندیم نے اپنے کیریئر کا آغاز پی ٹی وی سے کیا اور انہوں نے اپنی اداکاری، خوبصورتی اور باوقار شخصیت سے مداحوں کے دل جیتے، حال ہی میں اپنے نئے پراجیکٹ کے سیٹ سے تصاویر شیئر کرنے پر اب وہ تنقید کی زد میں ہیں۔
مداح انہیں ہمیشہ سادگی اور شخصیت کی پختگی کی وجہ سے پسند کرتے آئے ہیں، لیکن ڈرامے کے سیٹ سے شیئر کی گئیں تصاویر ان کے مداحوں کو بالکل پسند نہیں آئیں۔
انہوں نے روایتی ملبوسات میں چند تصاویر پوسٹ کیں، تاہم مداحوں کا خیال تھا کہ یہ تصاویر ضرورت سے زیادہ ایڈٹ کی گئی ہیں، ان کے چہرے کو حد سے زیادہ سلم اور جںلد کو ایئر برش کیا گیا تھا، جو غیر فطری لگ رہا تھا۔
مداحوں نے کمنٹس میں اس حوالے سے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔