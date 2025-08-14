عالیہ بھٹ ویڈیو بنانے والے پاپا رازی کیمرہ مین پر برہم

بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ جمعرات کو ممبئی میں اس وقت پاپا رازی کیمرہ مین پر ناراض ہوئیں جب وہ بلا اجازت عالیہ کے پیچھے ایک نجی عمارت میں ان کی ویڈیو بنانے کے لیے داخل ہوئے، عالیہ وہاں پر پیڈل بال کا گیم کھیلنے جا رہی تھیں۔
بتایا جاتا ہے کہ فوٹوگرافرز نے انہیں دیکھ کر ان کا پیچھا شروع کر دیا تھا۔
اس موقع پر عالیہ بھٹ ان پر ناراض ہوئیں اور کہا کہ باہر جاؤ۔
ایک ویڈیو جو منظرِ عام پر آئی ہے، اس میں عالیہ بھٹ کو اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں وہ پاپارازی کیمرہ مین سے سختی سے کہتی ہیں کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، گیٹ کے اندر نہ آئیں، یہ آپ کی بلڈنگ نہیں ہے۔
وہ ناراض نظر آئیں کیونکہ فوٹوگرافرز ان کی ویڈیو بناتے رہے۔
بار بار کہنے کے باوجود جب وہ وہاں سے نہ ہٹے تو عالیہ نے ایک بار پھر ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی پرائیویسی کا احترام کریں، اس کے بعد وہ اندر چلی گئیں۔
معروف امریکی اداکار اور فلم پروڈیوسر لیونارڈو ڈی کیپریو اور ان کی گرل فرینڈ اور اطالوی فیش ماڈل وٹوریا سیریٹی کو ہسپانوی پولیس نے ایبیزا میں پیٹرون کی جانب سے منعقدہ ایک نجی پارٹی کے دوران سیکیورٹی چیک کے لیے کچھ دیر روکے رکھا۔