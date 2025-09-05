 
ملتان: شجاع آباد کینال سے پانی اوور فلو ہونے لگا

قومی خبریں
05 ستمبر ، 2025
ملتان میں قاسم بیلا کے قریب شجاع آباد کینال سے پانی اوور فلو ہونے لگا، سورج میانی کے علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہوگیا۔

شجاع آباد کینال میں پانی کی مقدار گنجائش سے 3 گنا زیادہ ہوگئی ہے۔

ملتان ہی میں شیر شاہ کے قریب زمیندارہ بند ٹوٹنے سے بستی کھوکراں متاثر، سکندری نالے میں پانی داخل ہونے سے شہری آبادی کو خطرہ لاحق ہوگیا۔

اکبر فلڈ بند پر پانی کا دباؤ برقرار ہے، پانی بڑھنے سے اکبر پور، بستی کوتوال سمیت ملحقہ علاقے ڈوب گئے۔

دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کی آمد ایک لاکھ 38 ہزار760 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔

