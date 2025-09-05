 
ٹریفک جام کا انوکھا حل، شہری اسکوٹر کندھوں پر اٹھا کر چل دیے

05 ستمبر ، 2025
اسکرین گریب
 بھارت کی ریاست ہریانہ کے شہر گڑگاؤں میں ٹریفک جام سے پریشان شہریوں نے انوکھا طریقہ اختیار کر کے سب کو حیران کر دیا۔

 سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو افراد نے اپنی اسکوٹر کندھوں پر اٹھا کر بھیڑ بھاڑ والی سڑک سے گزرنے کا منفرد طریقہ اپنایا۔

ویڈیو میں دونوں افراد کو اسکوٹر کو بڑی مہارت سے بیلنس کرتے ہوئے ٹریفک کے سمندر میں پیدل چلتے دیکھا گیا، یہ مناظر دیکھ کر دیگر راہگیر اور ڈرائیور بھی دنگ رہ گئے۔

گڑگاؤں میں ٹریفک جام روز مرہ کا مسئلہ ہے جس کے باعث شہری گھنٹوں کی تاخیر برداشت کرتے ہیں، اسی صورتحال سے تنگ آکر دونوں افراد نے اپنی دو پہیہ گاڑی کندھوں پر رکھ کر آگے بڑھنے کا راستہ نکالا۔

یہ انوکھا طریقہ شہریوں کے لیے تفریح اور حیرت کا باعث بنا اور ویڈیو پر صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کیے۔

