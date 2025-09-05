جوئے کی تشہیر کا کیس: ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں تین دن کی توسیع

پاکستانی یوٹیوبر سعد الرحمٰن عرف ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں ایک بار پھر مزید 3 دن کی توسیع ہوگئی۔
لاہور کی ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔
سعد الرحمٰن کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔
عدالت نے ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی۔
واضح رہے کہ ڈکی بھائی جوا کھیلنے والی ایپ کی تشہیر کرنے کے الزام میں 17 اگست سے گرفتار ہیں۔
نیشنل کرائم ایجنسی لاہور نے ریاست کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ان کے جسمانی ریمانڈ میں یہ چھٹی بار توسیع کی گئی ہے۔
نیپال کے دارلحکومت کٹھمنڈو میں آج احتجاج کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں 21 افراد کی ہلاکت اور 250 سے زائد کے زخمی ہونے کے واقعے کی نیپالی نژاد بھارتی اداکارہ منیشا کوئرالہ نے مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔