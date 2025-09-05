 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جوئے کی تشہیر کا کیس: ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں تین دن کی توسیع

تازہ ترین
انٹرٹینمنٹ
05 ستمبر ، 2025
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

پاکستانی یوٹیوبر سعد الرحمٰن عرف ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں ایک بار پھر مزید 3 دن کی توسیع ہوگئی۔

لاہور کی ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔

سعد الرحمٰن کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔

ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 4 روز کی توسیع

ڈکی بھائی کو ضلع کچہری لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو کی عدالت میں پیش کیا گیا۔

عدالت نے ڈکی بھائی کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی۔

واضح رہے کہ ڈکی بھائی جوا کھیلنے والی ایپ کی تشہیر کرنے کے الزام میں 17 اگست  سے گرفتار ہیں۔

نیشنل کرائم ایجنسی لاہور نے ریاست کی مدعیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ان کے جسمانی ریمانڈ میں یہ چھٹی بار توسیع کی گئی ہے۔

انٹرٹینمنٹ سے مزید