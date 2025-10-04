 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ: سری لنکا و آسٹریلیا کا میچ بارش کی نذر

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
04 اکتوبر ، 2025
—تصویر اے ایف پی
—تصویر اے ایف پی

آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں میزبان سری لنکا اور دفاعی چیمپئن آسٹریلیا ویمن کے درمیان میچ بارش کی نذر ہو گیا، مقابلے میں ایک بھی گیند نہیں پھینکی جا سکی۔

ویمن کرکٹ کے میگا ایونٹ میں میزبان سری لنکا ویمن اور آسٹریلیا ویمن کے درمیان یہ میچ کولمبو کے کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈولڈ تھا۔

کولمبو میں بارش، پاکستانی ویمنز ٹیم کا پریکٹس سیشن منسوخ

سری لنکن دارالحکومت کولمبو میں مسلسل بارش کے باعث پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کا آؤٹ ڈور پریکٹس کا سیشن منسوخ کردیا گیا۔

صبح سے جاری بارش کے سلسلے نے دونوں ٹیموں کو میدان میں نہیں اُترنے دیا۔

امپائر نے انتظار کے بعد میچ کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور دونوں ٹیموں کو ایک، ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔

آسٹریلیا کے 2 میچوں کے بعد 3 پوائنٹس جبکہ سری لنکا کا 2 میچوں کے بعد 1 پوائنٹ ہے۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید