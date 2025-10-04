 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کولمبو میں بارش، پاکستانی ویمنز ٹیم کا پریکٹس سیشن منسوخ

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
04 اکتوبر ، 2025
کولمبو میں بارش، پاکستانی ویمنز ٹیم کا پریکٹس سیشن منسوخ

سری لنکن دارالحکومت کولمبو میں مسلسل بارش کے باعث پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کا آؤٹ ڈور پریکٹس سیشن منسوخ کردیا گیا۔

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) ویمنز ورلڈ کپ 2025ء کےلیے پاکستانی ٹیم کولمبو میں موجود ہے۔

پاکستانی کرکٹرز کی ویمنز ٹیم کیلئے نیک خواہشات

پاکستانی کرکٹرز نے ویمنز ورلڈ کپ میں شریک قومی ٹیم کےلیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

خواتین کرکٹرز آج شام ان ڈور ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے، انہوں نے کل 5 اکتوبر کو ایونٹ کے اہم ترین میچ میں بھارت کا مقابلہ کرنا ہے۔

 میڈیا رپورٹ کے مطابق اتوار کو کولمبو میں موسم ابر آلود اور حریف ٹیموں کے درمیان میچ بارش کی نذر بھی ہوسکتا ہے۔

کرکٹ شائقین میگا ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کے میچ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید