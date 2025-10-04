بھارتی ٹیچر نے دولت میں شاہ رخ خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

بھارتی ٹیچر نے دولت میں بالی ووڈ کے کنگ اور سپر اسٹار شاہ رخ خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔
ایڈ ٹیک کمپنی فزکس والا کے بانی الاخ پانڈے اس وقت سرخیوں میں ہیں، کیونکہ وہ اقتصادی ویب سائٹ (ہورن انڈیا رِچ لسٹ) 2025 کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔
ان کی دولت میں 223 فیصد اضافہ ہوا ہے جو بڑھ کر 14,510 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، یوں انہوں نے بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کو پیچھے چھوڑ دیا، جن کی دولت اس سال 12,490 کروڑ روپے ہے۔
الاخ پانڈے نے 2016 میں یوٹیوب پر پڑھانا شروع کیا تھا آج وہ ایک اربوں روپے مالیت کی کمپنی کے بانی ہیں، ان کا سفر ثابت کرتا ہے کہ علم، جدت اور محنت کیسے زندگی بدل سکتی ہے۔
بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان پہلی بار ارب پتی افراد کے کلب میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کی دولت میں 71 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
شاہ رخ خان پچھلے سال ارب پتی نہیں تھے، 2024 تک ان کی دولت 87 کروڑ ڈالر تک تھی لیکن ایک سال میں ان کی دولت میں 50 کروڑ ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا اور وہ اس وقت ایک ارب 40 کروڑ کی دولت کے مالک ہیں۔
ویب سائٹ کے مطابق اس سال بھارت میں 58 نئے ارب پتی شامل ہوئے ہیں، جن میں ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ غیر متوقع طور پر نمایاں رہا ہے۔