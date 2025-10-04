آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ: کل پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مدِمقابل ہوں گی

آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں کل روایتی حریف پاکستان اور بھارت مدِمقابل آئیں گے، پہلے میچ میں پاکستان کو بنگلادیش کے خلاف شکست ہوئی تھی جبکہ بھارت نے سری لنکا کو مات دی تھی۔
دونوں ٹیمیں کولمبو کے پریما داسا اسٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی، میچ کی تیاری کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ ہفتے کو شیڈولڈ تھی مگر بارش کے سبب یہ پریکٹس سیشن منسوخ ہو گیا تھا۔
ایک روزہ کرکٹ میں اگر دونوں ٹیموں کے ریکارڈ کی بات کی جائے تو اس فارمیٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 11 مقابلے ہو چکے ہیں اور تمام میں بھارت نے فتح حاصل کی ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان آخری ایک روزہ میچ 6 مارچ 2022ء کو نیوزی لینڈ میں ورلڈ کپ کے سلسلےمیں کھیلا گیا تھا جس میں بھارت نے 107 رنز سے فتح سمیٹی تھی۔
ٹاکرے کی تیاری کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے اِن ڈور سیشن میں جم کر پریکٹس کی۔
کھلاڑیوں نے گامنی ڈیسا نائیکے ان ڈور نیٹس پر بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں کیں۔
ہیڈ کوچ محمد وسیم اور دیگر کوچز کی نگرانی میں ویمن کرکٹرز نے فزیکل ٹریننگ میں بھی حصہ لیا۔