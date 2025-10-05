معرکۂ حق میں پاکستانی فوج نے 22 بھارتی چوکیوں پر قبضہ کیا: حنیف عباسی

وفاقی وزیرِ ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ معرکۂ حق میں 7 جہاز گرانے کے ساتھ پاکستانی فوج نے 22 بھارتی چوکیوں پر قبضہ کیا۔
راولپنڈی میں تقریب سے خطاب میں حنیف عباسی نے کہا کہ ہم نے اپنے دشمن کو نیست و نابود کیا اور آج بھی ہم تیار ہیں، دنیا نے بتایا کہ 7 جہاز پاکستان نے گرائے۔
انہوں نے کہا کہ دفاعی لحاظ سے ہمارا ملک کم وسائل کے باوجود بھی بہت آگے ہے، ہمارے پاس 1 جہاز ہے تو دشمن کے پاس 10 جہاز ہیں، ہمارے پاس ایک فوجی ہے تو دشمن کے 20 ہیں، مگر ہم نے دشمن کو شکست دی۔
وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ چکلالہ پر میزائل آئے تو ہم نے گھس کر مارا، جنگی طاقت میں ہم سے زیادہ ملک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔
اُن کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستان کے خلاف بولے گا تو ہم اس کو نہیں مانتے، جو فوج پولیس اور ایف سی پر حملہ کرے گا وہ غدارِ وطن ہو گا، بتائیں! خوارج پر حملہ نہ کرنے کی باتیں کرنے والا غدارِ وطن ہو گا یا نہیں؟
حنیف عباسی نے کہا کہ وزیرِ اعظم کو پاکستان وینٹی لیٹر پر دیا گیا، آج دنیا بھر کی قیادت کون کر رہا ہے؟ اچھائی کا مقابلہ بنتا ہے، برائی کا نہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے کل ایک بہت بڑا وفد پاکستان آ رہا ہے، یہ لوگ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ میرے شہیدوں کے خون پر ہزاروں حکومتیں قربان ہیں، ہم پنجاب میں کیوں نہ مقابلہ کریں؟ پنجاب میں سڑکوں کا جال ڈیڑھ سال میں بچھا دیا۔
حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان سے نواز شریف کے کام نکال دو تو کچھ نہیں بچتا، اسی طرح راولپنڈی سے مریم نواز اور شہباز شریف کے کام نکال دیں تو دیہات بچتا ہے۔