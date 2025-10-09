ابرار احمد کی دلہنیا کا نام و تصاویر سامنے آگئیں

حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان اسپنر ابرار احمد کی شادی کی تصاویر سامنے آگئیں۔
فوٹوز انیڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر فوٹوگرافر کی جانب سے کھلاڑی کی شادی کی تصاویر شیئر کی گئیں ہیں۔
فوٹوگرافر نے سوشل میڈیا پر ابرار احمد کی شادی کی خوبصورت تصاویر کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ ابرار اور آمنہ کی زندگی کا خوبصورت آغاز۔
خیال رہے کہ ابرار احمد 4 اکتوبر کو کراچی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، جبکہ ان کا ولیمہ 6 اکتوبر کو ہوا، جس میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی شرکت کی۔