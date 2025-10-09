 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جنوبی افریقہ کے فاسٹ بولر کوینا مفاکا پاکستان کیخلاف وائٹ بال سیریز سے باہر

09 اکتوبر ، 2025
دورہ پاکستان پر آنے والی جنوبی افریقہ کی ٹیم کے فاسٹ بولر کوینا مفاکا انجری کے باعث وائٹ بال سیریز سے باہر ہوگئے۔

جنوبی افریقہ ٹیم کے مطابق  تازہ ترین اسکینز اور طبی معائنوں میں کوینا مفاکا کو ہیمسٹرنگ اسٹرین انجری تشخیص ہوئی ہے، وہ آئندہ چار ہفتے بحالی کے عمل میں گزاریں گے۔

کوینا مفاکا جنوبی افریقہ اور پاکستان کےخلاف ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے اسکواڈ کا حصہ تھے، اوٹنیل بارٹمین کو پاکستان کےخلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔

پاک جنوبی افریقا سیریز کے ٹکٹس آج سے فروخت کیلئے دستیاب ہونگے

سیریز کے آن لائن ٹکٹس آج شام 5 بجے سے دستیاب ہوں گے۔ لاہور اور راولپنڈی ٹیسٹ میں جنرل، فرسٹ کلاس، پریمیئم، وی آئی پی انکلوژرز میں فری داخلہ ہوگا۔

ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں شامل لیزاڈ ولیمز پاکستان کےخلاف ون ڈے سیریز کے لیے شامل ہوئے ہیں۔

خیال رہے کہ جنوبی افریقہ کا طویل دورۂ پاکستان 12 اکتوبر سے شروع ہوگا، جس میں 2 ٹیسٹ، 3 ٹی ٹوئنٹی اور 3 ون ڈے میچز شامل ہیں۔ آخری ون ڈے 8 نومبر کو کھیلا جائے گا۔

