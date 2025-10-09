پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کی نشریاتی تفصیلات جاری

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کی نشریاتی تفصیلات جاری کردی گئیں۔
جنوبی افریقہ کے سابق کپتان شان پولک، سابق پاکستانی کپتان عامر سہیل، رمیز راجہ، وقار یونس اور ٹیسٹ کرکٹر بازید خان ٹیسٹ سیریز کے کمنٹری پینل میں شامل ہیں۔
دوسری جانب وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستان سے عامر سہیل، رمیز راجہ، عروج ممتاز کے علاوہ جنوبی افریقہ سے سابق کرکٹر جے پی ڈومنی اور ورنن فلینڈر کمنٹری پینل میں شامل ہیں۔
واضح رہے کہ سیریز کی پریزنٹر زینب عباس ہوں گی۔
ہائی ڈیفینیشن براڈکاسٹ میں 28 کیمرے اور بگی کیم شامل ہے جبکہ ہاک آئی اور الٹرا ایج ڈی آر ایس ٹیکنالوجی بھی اس سیریز کا حصہ ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور اور دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا، ٹیم کا دوسرا گروپ صبح لاہور پہنچے گا۔
