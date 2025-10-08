 
ویمنز ورلڈ کپ، دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رنز سے ہرا دیا

08 اکتوبر ، 2025
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا نے پاکستان کو 107 رنز سے ہرا دیا، بیتھ مونی مین آف دی میچ قرار پائیں۔

کولمبو میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان ٹیم شاندار آغاز کے بعد ردھم برقرار نہ رکھ سکی اور 76 رنز پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد بھی آسٹریلوی ٹیم نے 9 وکٹ پر 221 رنز بنالیے۔

بیتھ مونی نے سنچری اسکور کی جبکہ الانا کنگ نے 51 رنز کی شاندار باری کھیلی، ان دونوں کے درمیان نویں وکٹ پر 106 رنز کی شراکت قائم کی ہوئی۔

پاکستانی ٹیم 222 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 114 رنز بناکر پویلین لوٹ گئی، سدرہ امین 35 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہیں۔

فاطمہ ثناء نے ٹاس جیت کر بولرز کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور بولنگ لائن بھی اس فیصلے کو ابتداء میں درست ثابت کیا، آسٹریلیا کی اوپنرز کو 30 رنز پر پویلین پہنچادیا، پھر ایک ایک کرکے وکٹیں گراتی رہیں، 76 رنز پر آسٹریلیا کی 7 بیٹرز پویلین جا چکی تھیں۔

اس مشکل میں بیتھ مونی ڈٹ گئیں، پہلے کم گیرتھ نے ساتھ دیا، اسکور 115 تک پہنچایا اور پھر الانا کنگ آئیں اور بیتھ مونی کے ساتھ 9ویں وکٹ پر 106 رنز کی پارٹنر شپ لگائی۔

اسی دوران مونی نے سنچری بنائی جبکہ الانا نے ففٹی مکمل کی، اننگز کی آخری گیند پر مونی 109 رن بنا کر آوٹ ہوگئی، یوں آسٹریلیا کا اسکور 9 وکٹ پر 221 رنز رہا، نشرہ سدھو نے 3، فاطمہ ثناء اور رامین شمیم نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔

ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ لائن شروع ہی میں لڑکھڑا گئی، پہلی وکٹ 8 رن پر گری اور آدھی ٹیم 31 رن پر پویلین پہنچ گئی، سدرہ امین نے بہتر بیٹنگ کی لیکن وہ بھی 35 رنز بنا کر آوٹ ہو گئیں، دیگر کھلاڑی بھی اسکور 114 رنز تک پہنچا سکیں،آسٹریلیا نے میچ 107 رنز سے جیت لیا، کم گیرتھ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

