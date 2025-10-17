ایچ ای سی میں مستقل چیئرمین نہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری میں عجلت کی جا رہی ہے، ڈاکٹر محسن

انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے صدر ڈاکٹر محسن علی نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں مستقل چیرمین نہ ہونے کے باوجود اہم ترین عہدے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری میں عجلت کی جارہی ہے، ایسے جانچ کا عمل تشکیل دیا گیا ہے کہ جس میں بڑی جامعات اور اداروں کے سربراہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے صدر نے کہا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا عہدہ محض انتظامی نوعیت کا نہیں بلکہ قومی سطح پر پالیسی سازی، مالیاتی نظم و نسق اور جامعات کے ساتھ براہِ راست رابطے کا محور ہے۔
ایچ ای سی اس وقت 60 ارب روپے کے سالانہ ری کرنٹ گرانٹ اور 39 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کا انتظام سنبھالتا ہے۔
ڈاکٹر محسن نے کہا کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو نہ صرف 262 سرکاری و نجی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے وائس چانسلرز، رجسٹرارز، ڈینز اور اساتذہ سے براہ راست رابطہ رکھنا ہوتا ہے بلکہ 15 لاکھ سے زائد طلبہ کے تعلیمی مفادات اور بین الاقوامی ڈونرز کے ساتھ اشتراک بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
انھوں نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت ہے جب کہ تعلیم کے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں جن کا تعلق خود کراچی سے ہے، لہٰذا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل ٹائم چیئرمین کی تقرری سے قبل ایسے کلیدی عہدے کے لیے بھرتی کا عمل مؤخر کیا جائے تاکہ شفافیت، میرٹ اور اعتماد کی بحالی ممکن ہو سکے۔ بصورت دیگر یہ عمل ایک اور متنازع باب کے طور پر وزارت تعلیم اور ایچ ای سی کی تاریخ میں درج ہو سکتا ہے۔
پاکستان اور بنگلادیش تعلقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے، دونوں ممالک میں دوطرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل عبور ہوا ہے۔ اس حوالے سے ڈھاکا میں 20 سال بعد پاک بنگلادیش نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس ہوا۔
ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشن کی ایڈیشنل ڈائریکٹر پروفیسر رفیعہ ملاح نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ اور سیکریٹری تعلیم زاہد علی عباسی نے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آئی درخواست 2025 1592 میں مورخہ 9 اکتوبر کے جاری کیے گئے فیصلے کی روشنی میں تمام نجی تعلیمی ادارں کی دس فیصد فری شپ کی فراہمی کے ریکارڈ کا مکمل آڈٹ کیا جائے۔