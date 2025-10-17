 
کراچی: جاوید اکبر ریاض کی مدت مکمل، شکیل درانی نئے ڈی جی نیب تعینات

افضل ندیم ڈوگر
17 اکتوبر ، 2025
—فائل فوٹو

جاوید اکبر ریاض کی بطور ڈی جی نیب 3 سالہ مدت مکمل ہو گئی۔

پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر شکیل درانی نئے ڈی جی نیب تعینات کر دیے گئے۔

وہ 3 سال تک قومی احتساب بیورو کے ڈائریکٹر جنرل رہیں گے۔

جاوید اکبر ریاض پیر کو عہدے کا چارج چھوڑ کر طویل رخصت پر روانہ ہو رہے ہیں۔

