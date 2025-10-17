 
حکومت کا کوچ سلمان بٹ پر پابندی کا نوٹس، اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم

ارفع فیروز ذکی
17 اکتوبر ، 2025
فائل فوٹو

وفاقی حکومت نے ایتھلیٹکس فیڈریشن کی جانب سے اولمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد کی گئی تاحیات پابندی کا نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ سطح پر انکوائری کا حکم دے دیا۔

ذرائع کے مطابق پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) کو فوری اور جامع انکوائری کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جب کہ انکوائری میں ایتھلیٹکس فیڈریشن کے متنازع فیصلے کی وجوہات اور محرکات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔

ارشد ندیم کے کوچ نے خراب کارکردگی پر پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کو جواب جمع کرا دیا

اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے کوچ نے پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کو جواب جمع کرا دیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایس بی کو انکوائری رپورٹ مکمل ہونے کے بعد وزارتِ بین الصوبائی رابطہ کو آگاہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔

یاد رہے کہ ایتھلیٹکس فیڈریشن نے حال ہی میں کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد کی تھی، تاہم سلمان بٹ نے اس فیصلے کو بے بنیاد اور انتقامی کارروائی قرار دیا تھا۔

سلمان بٹ کا کہنا ہے کہ وہ تمام الزامات کے باوجود ایتھلیٹ ارشد ندیم کی رہنمائی جاری رکھیں گے۔

