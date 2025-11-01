دبئی پولیس نے بدترین ٹریفک جام کا حل ڈھونڈ نکالا

دبئی پولیس نے بدترین ٹریفک جام کے سبب فرائض کی ادائیگی میں پیش آنے والی مشکل کا حل ڈھونڈ نکالا۔
فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹگرام پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دبئی پولیس کو گھوڑوں پر سوار دیکھا گیا۔
شروتی شینڈے نامی صارف کی جانب سے شیئر کی گئی مختصر ویڈیو میں دو افسران رات کے اوقات میں مقامی بازار میں گھوڑوں پر سوار گشت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے چمکدار حفاظتی واسکٹ پہنی ہوئی ہے۔
ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ شاپنگ میں مصروف خریداروں سے بھری تنگ گلیوں میں احتیاط سے گزر رہے ہیں۔
سوشل میڈیا صارف کے مطابق رات کے اوقات جب مرکزی شاہراؤں پر بھاری ٹریفک جام ہوتا ہے ایسے میں دبئی پولیس اسٹریٹ شاپنگ کے مصروف علاقے میں اس طرح گشت کرتی ہے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے کمنٹس میں تبصرہ کرتے ہوئے صارفین نے دبئی کے پولیس کے اس منفرد انداز کی خوب تعریف کی۔ ایک صارف نے لکھا کہ اگر سویگ کا کوئی مترادف ہے تو وہ دبئی پولیس ہوگی۔
امریکی ریاست یوٹھا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی 35 سال تک چلائی گئی کار (جیئو میٹرو) کو الوداع کہنے کے لیے اس پر ایک 1917 پائونڈ وزنی کدو کو کو تقریباً 14 منزل کی بلندی سے گرایا جس کے نتیجے میں کار بالکل پچک کر رہ گئی۔
چین میں سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے مجسموں کو روزانہ سینکڑوں بار تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ گزشتہ پانچ سو سال سے زیادہ عرصے سے، سونگ حکمراں خاندان کے ایک سابق چانسلر کن ہوئی اور ان کی اہلیہ کے مجسموں کو لاکھوں لوگ تھپڑ اور ٹھوکریں مارتے اور ان پر تھوکتے ہیں۔