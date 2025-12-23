آئین شہریوں کو بلا امتیاز مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، فیصل کریم کنڈی

گورنر خیبرپختونخوافیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آئین تمام شہریوں کو بلا امتیاز مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔
گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ کے زیر اہتمام کرسمس کی تقریب سے خطاب میں فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کی خدمات ہماری مشترکہ ترقی کا روشن باب ہے۔
اس موقع پر کرسمس کیک بھی کاٹا گیا۔
گزشتہ روز پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ جیلوں میں قید افراد باہر آکر احتجاج کریں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔