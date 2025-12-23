 
آئین شہریوں کو بلا امتیاز مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، فیصل کریم کنڈی

23 دسمبر ، 2025
گورنر خیبرپختونخوافیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آئین تمام شہریوں کو بلا امتیاز مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔

گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی اقلیتی ونگ کے زیر اہتمام کرسمس کی تقریب سے خطاب میں فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ مسیحی برادری کی خدمات ہماری مشترکہ ترقی کا روشن باب ہے۔

اس موقع پر کرسمس کیک بھی کاٹا گیا۔

گزشتہ روز پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ جیلوں میں قید افراد باہر آکر احتجاج کریں تو قانون اپنا راستہ لے گا۔

