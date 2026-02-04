زمین کے تنازع کا کیس: جسٹس محسن اختر کیانی وکلاء پر الزام لگانے والے شہری پر برہم

زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے وکلاء پر الزام لگانے والے شہری پر برہمی کا اظہار کیا۔
دورانِ سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے شہری سے سوال کیا کہ اس کیس میں آپ کے وکیل کہاں پر ہیں؟
درخواست گزار کی جانب کہا گیا کہ وکیل نہیں کیا کیونکہ یہ دوسری پارٹی سے جا کر مل جاتے ہیں، وکلاء کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو پھر اعتبار بھی نہیں ہوتا۔
جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ آپ کسی منڈی میں نہیں کھڑے ہوئے، ایک لفظ بھی اور کسی وکیل کے بارے میں مت بولیے گا، وکیل کے خلاف بار کونسل میں جائیں، درخواست دیں۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ الزام لگا رہے ہیں تو بار کونسل کو جا کر ثبوت دیں، تاکہ بار کونسل ان کے لائسنس کینسل کر دے۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔