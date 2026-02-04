 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

زمین کے تنازع کا کیس: جسٹس محسن اختر کیانی وکلاء پر الزام لگانے والے شہری پر برہم

اویس یوسفزئی
تازہ ترین
قومی خبریں
04 فروری ، 2026
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی—فائل فوٹو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی—فائل فوٹو

زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی نے وکلاء پر الزام لگانے والے شہری پر برہمی کا اظہار کیا۔

دورانِ سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے شہری سے سوال کیا کہ اس کیس میں آپ کے وکیل کہاں پر ہیں؟ 

درخواست گزار کی جانب کہا گیا کہ وکیل نہیں کیا کیونکہ یہ دوسری پارٹی سے جا کر مل جاتے ہیں، وکلاء کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو پھر اعتبار بھی نہیں ہوتا۔

کیسے کیسے جج لاہور سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے جو بغیر گواہوں کے فیصلہ کر دیتے ہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ قتل جیسے مقدمے میں کوئی جج اس طرح جلد بازی کرے گا تو ظلم ہوگا۔

جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ آپ کسی منڈی میں نہیں کھڑے ہوئے، ایک لفظ بھی اور کسی وکیل کے بارے میں مت بولیے گا، وکیل کے خلاف بار کونسل میں جائیں، درخواست دیں۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ الزام لگا رہے ہیں تو بار کونسل کو جا کر ثبوت دیں، تاکہ بار کونسل ان کے لائسنس کینسل کر دے۔

قومی خبریں سے مزید