وزیراعلیٰ کی بلاول بھٹو کو صوبے کی انتظامی و سیاسی صورتحال پر بریفنگ

قومی خبریں
23 فروری ، 2026
فائل فوٹو
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو صوبے کی انتظامی و سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔

ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے وزیراعلیٰ سندھ نے ملاقات کی اور صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔

ترجمان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری سے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی ملاقات کی اور انہیں ٹرانسپورٹ سے متعلق منصوبوں اور محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔

ترجمان کے مطابق بلاول بھٹو زرداری سے کراچی پولیس چیف ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بھی ملاقات کی اور شہر میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق بریفنگ دی۔

