’ایسا مت کرو یار، ہم لوگوں کا کیا ہوگا بھائی؟‘، پلےبیک گلوکاری چھوڑنے پر عامر کی اریجیت سے گفتگو

بالی ووڈ اداکار عامر خان نے اریجیت سنگھ سے پلے بیک سنگنگ نہ چھوڑنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’ایسا مت کرو یار، ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟‘۔
گزشتہ ماہ گلوکار اریجیت سنگھ نے پلے بیک سنگنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے مداحوں کو حیران اور افسردہ کردیا تھا۔ اس اعلان کے بعد رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ سپر اسٹار عامر خان نے اریجیت کو اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔
تاہم اس حوالے سے تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ عامر خان خود مرشدآباد گئے جہاں انہوں نے اپنے بیٹے جنید خان کی آنے والی فلم ’ایک دن‘ کا ٹائٹل ٹریک ریکارڈ کیا۔
اسی دورانیے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں عامر خان اریجیت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پلے بیک سنگنگ نہ چھوڑیں۔
ویڈیو کے آغاز میں عامر خان کہتے ہیں، ’تم کوئی پروجیکٹ نہیں لے رہے؟ کچھ وقت کے لیے بریک لینا چاہتے ہو یا ہندی فلموں کے لیے گانا نہیں چاہتے؟ ایسا مت کرو یار، ہم لوگوں کا کیا ہوگا بھائی؟‘
ویڈیو میں اریجیت سنگھ عامر خان کا استقبال کرتے ہوئے ان کے پاؤں چھوتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، جبکہ پس منظر میں ایک دن کا ٹائٹل ٹریک چل رہا ہے۔
ویڈیو میں عامر خان کو اریجیت کے آبائی شہر میں وقت گزارتے دکھایا گیا ہے۔ دونوں پتنگ بازی کرتے، شطرنج کھیلتے اور موسیقی کے سیشنز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔
ایک منظر میں عامر خان فرش پر اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں جبکہ اریجیت انہیں کھانا پیش کرتے ہیں۔
بعدازاں عامر خان اریجیت اور ان کی اہلیہ کے ساتھ خوشگوار گفتگو کرتے ہیں۔
مداحوں کا ردعمل
سوشل میڈیا پر پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں ایک صارف نے لکھا کہ ’یہ دل کو چھو لینے والی ویڈیو مداحوں کو بھی متاثر کر گئی‘ جبکہ ایک نے لکھا کہ ’کتنا خوبصورت گانا اور ویڈیو ہے۔‘
ایک اور نے کہا، ’شکریہ عامر سر کہ آپ نے اریجیت سے کہا کہ وہ بالی ووڈ کے گانے نہ چھوڑیں۔‘
بالی ووڈ کے سینئر اسکرین رائٹر اور بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے والد سلیم خان جو کم درجے کے برین ہیمریج کے بعد اب بھی ممبئی کے لیلا وتی اسپتال میں زیرِ علاج ہیں جبکہ ملک بھر میں مداح ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعاگو ہیں اور اسی دوران اداکارہ ڈائیسی شاہ نے ان کی صحت کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ شیئر کی ہے۔
بھارتی ٹیلیویژن اداکارہ دپیکا ککڑ کی صحت کے حوالے سے انکے شوہر اداکار شعیب ابراہیم نے بتایا کہ انکی سرجری کامیاب ہوگئی ہے، بس انھیں تھوڑا درد ہے۔ واضح رہے 39 دپیکا جگر کے کینسر سے نبرد آزما ہیں اور منگل انکی سرجری کی گئی جس کے دوران ایک 13 ایم ایم کا سسٹ نکالا گیا۔