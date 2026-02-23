 
پنجاب اسمبلی کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ سامنے آگئی

23 فروری ، 2026
فائل فوٹو
پنجاب اسمبلی میں 2 سال میں 169 بل پیش اور 144 منظور ہوئے، کارکردگی رپورٹ سامنے آگئی۔

رپورٹ کے مطابق 2 سال میں پنجاب اسمبلی کے 38 اجلاسوں میں 154 نشستیں ہوئیں، ان میں مجموعی طور 169 بل پیش اور 144 منظور ہوئے ہیں۔

اس دوران پنجاب اسمبلی میں 110 حکومتی بل پیش ہوئے، جن میں سے 97 منظور ہوئے جبکہ اراکین کے 59 نجی بل میں سے 47 منظور کیے گئے۔

رپورٹ کے مطابق 2 سالوں میں 129 تحریک استحقاق پیش ہوئیں،87 کمیٹی کو بھیجی اور 9 نمٹادی گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں اس دوران 1189 تحریک التوا پیش اور 565 نمٹائی گئیں جبکہ 650 قرار دادیں پیش اور124 منظور ہوئیں۔

 2 سال کے دوران پنجاب اسمبلی میں 5 ہزار 924 سوالات پوچھے گئے، جن میں 1 ہزار 494 کا جواب دیا گیا جبکہ 407 توجہ دلاؤنوٹس پیش ہوئے، ان میں سے76 کا جواب دیا گیا۔

