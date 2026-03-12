اسرائیل کے رات گئے لبنان پر شدید حملے

اسرائیل نے رات گئے لبنان پر شدید حملے کیے ہیں، آگ لگنے کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں بڑا حملہ کیا ہے۔
قبل ازیں اسرائيل نے بیروت کے وسطی علاقے میں رہائشی عمارت پر حملہ کرکے کئی فلور تباہ کیے تھے، جنوبی لبنان کے 2 شہروں میں بھی حملے کیے گئے، حالیہ حملوں میں 19 افراد شہید ہوئے۔
اسرائیلی فوج نے کہا کہ فضائی حملوں میں حزب اللّٰہ کے کمانڈ سینٹرز اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔
دوسری جانب اسرائیلی سینیئر دفاعی اہلکار کا کہنا ہے کہ حزب اللّٰہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلا مربوط حملہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ حزب اللّٰہ اور ایران نے شمالی اسرائیل پر مشترکہ میزائل حملہ کیا، جنگ کے آغاز کے بعد یہ پہلا مربوط حملہ تھا۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔