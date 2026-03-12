اسرائیل کے رات گئے لبنان پر شدید حملے

12 مارچ ، 2026
فوٹو: اسکرین گریب
اسرائیل نے رات گئے لبنان پر شدید حملے کیے ہیں، آگ لگنے کے بعد دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ 

اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں بڑا حملہ کیا ہے۔

اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے جاری، 570 سے زائد شہید، لاکھوں لوگ بے گھر ہوگئے

زمینی اور فضائی لڑائی میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے جاری رکھے ہیں، گولان پہاڑیوں میں ایک ڈرون کو اسرائیلی دفاعی نظام نے تباہ کیا۔

قبل ازیں اسرائيل نے بیروت کے وسطی علاقے میں رہائشی عمارت پر حملہ کرکے کئی فلور تباہ کیے تھے، جنوبی لبنان کے 2 شہروں میں بھی حملے کیے گئے، حالیہ حملوں میں 19 افراد شہید ہوئے۔

اسرائیلی فوج نے کہا کہ فضائی حملوں میں حزب اللّٰہ کے کمانڈ سینٹرز اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔

دوسری جانب اسرائیلی سینیئر دفاعی اہلکار کا کہنا ہے کہ حزب اللّٰہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلا مربوط حملہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ حزب اللّٰہ اور ایران نے شمالی اسرائیل پر مشترکہ میزائل حملہ کیا، جنگ کے آغاز کے بعد یہ پہلا مربوط حملہ تھا۔

