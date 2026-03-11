 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے جاری، 570 سے زائد شہید، لاکھوں لوگ بے گھر ہوگئے

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
11 مارچ ، 2026
فوٹو: اسرائیلی میڈیا
فوٹو: اسرائیلی میڈیا 

اسرائيل نے بیروت کے وسطی علاقے میں رہائشی عمارت پر حملہ کرکے کئی فلور تباہ کردیے، جنوبی لبنان کے 2 شہروں میں بھی حملے کیے گئے، حالیہ حملوں میں 19 افراد شہید ہوگئے۔

اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں حزب اللہ کے کمانڈ سینٹرز اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا، جنوبی اور مشرقی لبنان میں مزید حملوں میں کم از کم 19 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔

ایران کے کویت و بحرین میں فوجی اڈوں پر حملے، 100 امریکی فوجیوں کو زخمی کرنے کا دعویٰ

ایرانی ذرائع کے مطابق اب تک 37 لہروں میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جا چکے ہیں، یہ حملے اسرائیل اور مشرقِ وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کیے گئے۔

اب تک اسرائیلی حملوں میں 570 سے زائد افراد شہید اور تقریباً 8 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ایک ہی دن میں 1 لاکھ لوگوں نے انخلا کیا، مرنے والوں میں 439 مرد، 45 خواتین، 86 بچے اور 14 طبی عملے کے افراد شامل ہیں۔

زمینی اور فضائی لڑائی میں حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے جاری رکھے ہیں، گولان پہاڑیوں میں ایک ڈرون کو اسرائیلی دفاعی نظام نے تباہ کیا۔

