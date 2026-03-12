 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

عراق میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ، ایک شخص ہلاک

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
12 مارچ ، 2026
فوٹو: اسکرین گریب
عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملے میں عملے کا ایک رکن ہلاک ہوگیا۔

عراقی پورٹس اتھارٹی کے مطابق حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔

عراقی پورٹس اتھارٹی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ دونوں غیر ملکی ٹینکرز عراق کے پورٹ سے آئل لیکر جارہے تھے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد دونوں جہازوں پر سوار 24 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا جبکہ ایک رکن ہلاک ہوا۔

دوسری جانب عمان کی سلالہ پورٹ پر ایرانی حملے سے تیل کے ذخیرے میں آگ لگ گئی۔

