امریکا ایرانی حکومت کی تبدیلی چھوڑ کر پائلٹ ڈھونڈنے کیلئے مدد مانگ رہا ہے، باقر قالیباف

03 اپریل ، 2026


فائل فوٹو
فائل فوٹو 

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر  باقر قالیباف نے امریکی فوج کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکا ایرانی حکومت کی تبدیلی چھوڑ کر پائلٹ ڈھونڈنے کیلئے مدد مانگ رہا ہے۔

ایران کی جانب سے امریکی جنگی طیارہ مار گرائے جانے اور اس کے پائلٹ کے لاپتہ ہونے کے بعد باقر قالیباف نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کردیا۔

امریکا نے ایران میں جنگی طیارہ گرنے کی تصدیق کردی، پائلٹ کی تلاش جاری

ایک امریکی اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں ایک امریکی جنگی طیارہ مار گرایا گیا ہے، جبکہ عملے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

اپنے بیان میں باقر قالیباف نے کہا کہ معاملہ حکومت تبدیلی سے کیا کوئی ہمارا پائلٹ ڈھونڈھ سکتا ہے تک پہنچ گیا۔

اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ امریکا جو خود کو مسلسل کامیاب قرار دے رہا تھا، اب ایسی صورتحال میں پہنچ چکا ہے جہاں اسے اپنے ہی پائلٹس کی تلاش کے لیے مدد کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ جنگ کے آغاز میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے، جن میں حکومت کی تبدیلی جیسے اہداف شامل تھے، لیکن اب زمینی حقیقت مختلف نظر آ رہی ہے۔

