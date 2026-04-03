 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

امریکا نے ایران میں جنگی طیارہ گرنے کی تصدیق کردی، پائلٹ کی تلاش جاری

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
03 اپریل ، 2026
فوٹو ایرانی میڈیا
امریکا نے ایران میں جنگی طیارہ گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پائلٹ کی تلاش شروع کردی گئی ہے۔

ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ طیارے کی تلاش کے مشن میں شامل ایک امریکی ہیلی کاپٹر بھی میزائل کا نشانہ بن گیا۔

 ایک امریکی اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں ایک امریکی جنگی طیارہ مار گرایا گیا ہے، جبکہ عملے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

ایرانی میزائل حملے میں ایف 35 کو نقصان پہنچنے پر امریکا نے تحقیقات شروع کردیں

میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ جدید لڑاکا طیارہ “ لائٹنگ ٹو “ کو ایران نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوا، اس حوالے سے امریکی حکام نے تحقیقات شروع کردی ہیں۔

برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی اہلکار نے بتایا کہ طیارہ تباہ ہونے کے بعد ممکنہ بچ جانے والے عملے کی تلاش کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں، تاہم عملے کی حالت کے بارے میں فوری طور پر کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔

خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کی، پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبر پر تبصرے کا جواب نہیں دیا۔

ایران کا فضائی حملہ، امریکی F-35 لڑاکا طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ

کیپٹن ہاکنز نے کہا کہ طیارہ محفوظ طریقے سے اتر گیا، اور پائلٹ کی حالت مستحکم ہے، اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔

ادھر اسرائیلی فوجی ریڈیو نے بھی ذرائع کے حوالے سے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ طیارہ ایران میں گرایا گیا، جبکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ طیارہ ممکنہ طور پر ایف 35 تھا، تاہم اس کی باضابطہ تصدیق تا حال نہیں ہوئی۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید