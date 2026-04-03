امریکا نے ایران میں جنگی طیارہ گرنے کی تصدیق کردی، پائلٹ کی تلاش جاری

امریکا نے ایران میں جنگی طیارہ گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پائلٹ کی تلاش شروع کردی گئی ہے۔
ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ طیارے کی تلاش کے مشن میں شامل ایک امریکی ہیلی کاپٹر بھی میزائل کا نشانہ بن گیا۔
ایک امریکی اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ ایران میں ایک امریکی جنگی طیارہ مار گرایا گیا ہے، جبکہ عملے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی اہلکار نے بتایا کہ طیارہ تباہ ہونے کے بعد ممکنہ بچ جانے والے عملے کی تلاش کے لیے کوششیں کی جارہی ہیں، تاہم عملے کی حالت کے بارے میں فوری طور پر کوئی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔
خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کی، پینٹاگون اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبر پر تبصرے کا جواب نہیں دیا۔
ادھر اسرائیلی فوجی ریڈیو نے بھی ذرائع کے حوالے سے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ طیارہ ایران میں گرایا گیا، جبکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ طیارہ ممکنہ طور پر ایف 35 تھا، تاہم اس کی باضابطہ تصدیق تا حال نہیں ہوئی۔