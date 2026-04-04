آبنائے ہرمز امریکیوں اور صہیونیوں کیلئے بند رہے گی: ایرانی جنرل شکارچی

04 اپریل ، 2026
ایرانی جنرل اسٹاف آف آرمڈ فورسز کے ترجمان جنرل شکارچی—فائل فوٹو
ایرانی جنرل اسٹاف آف آرمڈ فورسز کے ترجمان جنرل شکارچی—فائل فوٹو

ایرانی جنرل اسٹاف آف آرمڈ فورسز کے ترجمان جنرل شکارچی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے بند رہے گی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی جنرل شکارچی نے کہا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی امریکیوں کو مغربی ایشیاء سے باہر نکالنا ہے۔

امریکا ایرانی حکومت کی تبدیلی چھوڑ کر پائلٹ ڈھونڈنے کیلئے مدد مانگ رہا ہے، باقر قالیباف

ایران کی جانب سے امریکی جنگی طیارہ مار گرائے جانے اور اس کے پائلٹ کے لاپتہ ہونے کے بعد باقر قالیباف نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کردیا۔

دوسری جانب ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 امریکی فائٹرز جیٹس اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے گئے ہیں۔

ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ امریکا کے لیے آج حقیقی سیاہ دن ہے، حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت ہے، خطے سے بھاگنے کےعلاوہ کوئی چارہ نہیں۔

