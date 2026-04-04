آبنائے ہرمز امریکیوں اور صہیونیوں کیلئے بند رہے گی: ایرانی جنرل شکارچی

ایرانی جنرل اسٹاف آف آرمڈ فورسز کے ترجمان جنرل شکارچی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے بند رہے گی۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی جنرل شکارچی نے کہا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی امریکیوں کو مغربی ایشیاء سے باہر نکالنا ہے۔
دوسری جانب ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 امریکی فائٹرز جیٹس اور ہیلی کاپٹرز مار گرائے گئے ہیں۔
ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ امریکا کے لیے آج حقیقی سیاہ دن ہے، حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت ہے، خطے سے بھاگنے کےعلاوہ کوئی چارہ نہیں۔