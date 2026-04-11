دنیا کے امن میں اہم کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے خوشی کا باعث ہے، بیرسٹر گوہر

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ دنیا کے امن میں اہم کردار ادا کرنا پاکستان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔
اسلام آباد مذاکرات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ امید ہے اسلام آباد مذاکرات مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کا سنگ میل ثابت ہوں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے پاکستان آئے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار اور دیرپا امن بحال ہو، ہم امن عمل میں شامل تمام لوگوں کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔