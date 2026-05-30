اوگرا کی کارروائی، لاکھوں لیٹر ذخیرہ شدہ پیٹرول اور ڈیزل ضبط کرلیا

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں لیٹر غیرقانونی ذخیرہ شدہ پیٹرول اور ڈیزل ضبط کرلیا۔
اوگرا کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل حب کے مقام پر غیرقانونی ذخیرہ کیا گیا تھا، پیٹرول ڈیزل غیرقانونی طور پر ایک آئل ڈپو میں اسٹور کیا گیا تھا۔
اوگرا کے مطابق نجی کمپنی کا آئل ڈپو بھی غیرقانونی طور پر کام کر رہا تھا۔ آئل ڈپو کے پاس اوگرا کا لائسنس اور وزارت دفاع کا این او سی نہیں تھا۔
اعلامیے کے مطابق اوگرا کی انفورسٹمنٹ ٹیم نے آئل ڈپو سیل کر دیا۔