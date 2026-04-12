اسلام آباد میں کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت

ایاز اکبر یوسف زئی
12 اپریل ، 2026
ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے شہر میں کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت دے دی۔

جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایکسپریس وے پر لگنے والے روٹ کے علاوہ شہر بھر میں کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت دے دی۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ تمام دکانیں اور مارکیٹیں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں۔

عرفان نواز میمن نے کہا کہ اسلام آباد میں غیرملکی مہمانوں کی موجودگی کے باعث دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔

