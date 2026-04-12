اسلام آباد میں کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے شہر میں کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت دے دی۔
جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایکسپریس وے پر لگنے والے روٹ کے علاوہ شہر بھر میں کاروباری مراکز کھولنے کی اجازت دے دی۔
ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ تمام دکانیں اور مارکیٹیں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھ سکتی ہیں۔
عرفان نواز میمن نے کہا کہ اسلام آباد میں غیرملکی مہمانوں کی موجودگی کے باعث دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔