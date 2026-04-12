سب سے طویل عمر پانے والا کبوتر، ایک انسان کی اوسط عمر کے برابر زندہ رہا

دنیا کے سب سے قدیم قید میں رکھے گئے شوگر نامی کبوتر نے 44 سال سے زیادہ عمر پائی۔ عام طور پر کبوتروں اور فاختاؤں کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے، لیکن شوگر نے اس سے دوگنی زندگی گزاری۔
شوگر 23 جون 1981 کو پیدا ہوا اور زیادہ تر وقت امریکا میں اپنے مالک ڈیوین اورینڈر کے ساتھ گزارتا رہا۔ دونوں ٹی وی پروگرام دیکھتے اور موسیقی سنتے تھے۔ ڈیوین کے مطابق شوگر ان سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کی غیر موجودگی میں غمزدہ ہو جاتا تھا۔
شوگر نے پچھلے ریکارڈ کو 15 سال سے زیادہ پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈیوین امید رکھتے تھے کہ وہ 50 سال کی عمر تک پہنچے تاکہ اس کے لیے جشن منائیں۔ تاہم شوگر ایک ہفتے قبل مر گیا۔
شوگر دستیاب ریکارڈ کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ عرصے زندہ رہنے والا کبوتر کے طور پر پہچانا جائے گا۔