سُپر مارکیٹ سے خریدے گئے سلاد سے زندہ مینڈک نکل آیا

مغربی آسٹریلیا میں ایک کسان سپر مارکیٹ سے خریدے ہوئے سلاد میں زندہ مینڈک دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریز اسموکر نامی کسان اپنے گھر اسٹیک اور سلاد تیار کر رہے تھے جب انہوں نے سپر مارکیٹ سے خریدے ہوئے سلاد کے پتے نکالنے کے لیے شاپر کھولا تو سلاد کے پتوں کے ساتھ ایک زندہ مینڈک دیکھا۔
جب ریز اسموکر نے گھر والوں کو بتایا تو پہلے تو گھر والوں کو ان کی اس بات پر یقین نہیں آیا پھر اُنہوں نے سلاد والا شاپر کمرے میں لا کر دکھایا جس میں سلاد کے ساتھ ایک زندہ مینڈک بھی موجود تھا۔
ریز اسموکر کے گھر والوں نے میڈیا کو بتایا کہ سلاد میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا مینڈک دیکھ کر ہم سب ریز اسموکر پر تھوڑا ہنس پڑے، پھر ہم نے اس مینڈک کا نام ’گریگ‘ رکھ دیا اور اسے قریبی تالاب میں چھوڑ دیا۔
امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک شخص اپنے ٹیسلا سائبر ٹرک کو جھیل میں لے گیا تاکہ اس کا ’ویڈ موڈ‘ (Wade Mode) فیچر کا تجربہ کر سکے، تاہم ٹرک پانی میں بند ہو کر ڈوبنے لگا، واقعہ گریپ وائن جھیل کے قریب پیش آیا جہاں ریسکیو اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے ٹرک کو پانی سے باہر نکالا۔
چین سے تعلق رکھنے والے ہو ژیانگ کو چین کا ایج لیس اداکار کہا جاتا ہے۔ 40 سالہ اداکار اپنی شکل و صورت اور سراپے کی وجہ سے بمشکل بارہ برس کے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے انھیں چین کا بینجمن بٹن بھی کہاجاتا ہے، کیونکہ طبی وجوہات کی بنا پر ان کی جسمانی نشوونما بچپن ہی میں رک گئی تھی۔