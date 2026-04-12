خلیجی اتحادی آبنائے ہرمز پر ہماری مدد شروع کر چکے، ہم ناکہ بندی کرنے جارہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ

12 اپریل ، 2026

فوٹو: اے ایف پی
فوٹو: اے ایف پی 

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ خلیجی اتحادی آبنائے ہرمز پر ہماری مدد شروع کر چکے ہیں، ہم ناکہ بندی کرنے جا رہے ہیں، اس میں کچھ دیر لگے گی، بہت سے ممالک مدد کیلئے آئیں گے۔

امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ  آبنائے ہرمز کو صاف کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، نیٹو اب آبنائے ہرمز کے معاملے میں مدد کرنا چاہتا ہے، میرے خیال سے بہت سے ممالک اب مدد کے لیے آئیں گے۔

فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف انتہائی غیر معمولی لوگ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ملاقات علی الاصبح شروع ہوئی اور تقریباً 20 گھنٹے جاری رہی، میں بہت تفصیل میں جا سکتا ہوں اور جو کچھ حاصل ہوا اس پر بہت بات کر سکتا ہوں،

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانیہ اور دیگر ممالک بھی مائن سوئپرز بھیج رہے ہیں، ہفتے کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دو امریکی جہازوں کو کسی نے کچھ نہیں کیا۔

امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت آخر تک بہت دوستانہ رہی،  ایرانی تہذیب کو مٹا دینے والی سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ایرانی مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، ایرانیوں نے بارگینگ ٹیبل نہیں چھوڑی ہے۔

ہماری فوج ایران میں جو کچھ بچا ہے ختم کر دے گی، آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ

سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو نکتہ زیادہ مسئلے والا ہے جوہری ایران کے ساتھ اسی پر اتفاق نہیں ہوا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ  میری پیش گوئی ہے کہ ایرانی واپس آئیں گے اور ہمیں وہ سب دیں گے جو ہم مانگ رہے ہیں، یہ سب ختم ہونے پر تیل و گیس کی قیمتیں بالآخر کم ہو جائیں گی، تیل و گیس کی قیمتیں مڈٹرم الیکشن سے پہلے کم ہوسکتی ہیں یا شاید تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔

امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک پر 50 فیصد ٹیرف کے بیان میں چین بھی شامل ہے، نیٹو کا دوبارہ سے جائزہ لیں گے، نیٹو نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔

