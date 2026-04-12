ثابت ہوگیا، پاکستان دنیا کے معاملات سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، فضل الرحمان

جمعیت علماء اسلام ( جے یو آئی-ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ثابت ہوگیا، پاکستان دنیا کے معاملات سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
مردان میں دستور اسلام کانفرنس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پاکستان نے حال میں جو کردار ادا کیا، ہم برسوں سے اس کے متقاضی تھے۔
انہوں نے کہا کہ آج عالمی ممالک ہماری سرزمین پر بیٹھ کر دنیا کے لیے امن چاہتے ہیں، ثابت ہوگیا کہ پاکستان دنیا کے معاملات سلجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
جے یو آئی سربراہ نے مزید کہا کہ آج ہماری جدوجہد رنگ لے آئی ہے، ہم پاکستان کو اسی مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، پاکستان کے عوام اور امت مسلمہ مودی اور یہودی کے گٹھ جوڑ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
اُن کا کہنا تھا کہ اسرائیل عرب کی سرزمین پر ایک دہشت گرد اور ناجائز ریاست ہے، جو کئی سال سے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہا ہے۔
مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنےکے حق میں بالکل نہیں ہیں، ہم پہلے ہی کہہ چکے تھےکہ اسرائیل کا ایران تک پہنچ جانا پاکستان کے دروازے پر دستک دینا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بے قیمت لوگ ہم پر مسلط کردیے گئے ہیں، نواز شریف اور زرداری سر جھکا سکتے ہیں،جے یو آئی سر نہیں جھکا سکتی، آج ہماری مٹی پر خون بہہ رہا ہے مسلح گروپ آزاد گھوم رہے ہیں۔
جے یو آئی سربراہ نے کہا کہ حکومت دھاندلی سے لی گئی ہے،ایسی حکومت مانتا ہوں نہ اس کی پیروی کروں گا، جس طرح جعلی نوٹ نہیں چلتا اس طرح جعلی حکومت بھی نہیں چلتی،مارکیٹ میں قیمت نہیں ہوتی۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔