اسلام آباد، راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، سرکاری ملازمین کا آج ورک فرام ہوم

اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، پاک فوج، رینجرز، اسلام آباد اور پنجاب پولیس تعینات، اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کردیا گیا۔
انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند ہے، راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس مکمل طور پر بند ہے، جبکہ راولپنڈی میں فیض آباد، پیرودھائی اور 26 نمبر چُنگی بھی بند ہے۔
اسلام آباد کے سرکاری دفاتر کے ملازمین کا آج ورک فرام ہوم، سرکاری اور نجی یونی ورسٹیز میں کلاسیں ان لائن کردی گئی ہیں۔
ریڈ زون میں واقع تمام وزارتیں، ڈویژنز اور وفاقی ادارے آج ورک فرام ہوم کریں گے، وفاقی آئینی عدالت میں آج عدالتی کام معطل رہے گا۔
وفاقی آئینی عدالت کی 21 اپریل کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی، اسلام آباد ہائیکورٹ بھی آج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔