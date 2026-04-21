گلبدین حکمت یار نے افغانستان میں انتخابات کا مطالبہ کر دیا

افغانستان کے سابق وزیرِاعظم گلبدین حکمت یار نے طالبان حکومت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ملک میں انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا ہے۔
افغان میڈیا کے مطابق حکمت یار کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات ہرگز عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہیں اور فوری اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں۔
اُنہوں نے زور دیا کہ افغانستان میں سیاسی استحکام کے لیے عوام کی رائے کو شامل کرنا ضروری ہے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔