واشنگٹن فائرنگ واقعہ، مشتبہ حملہ آور کی شناخت ہو گئی

26 اپریل ، 2026
فوٹو بشکریہ غیر ملکی میڈیا

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مشتبہ حملہ آور کی شناخت 31 سالہ کول تھامس ایلن کے طور پر ہوئی ہے، جو کیلیفورنیا کے شہر ٹورنز کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔

 مقامی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس ڈنر میں حملہ کرنے والا شخص گریجویٹ، پارٹ ٹائم استاد اور گیم ڈیولپر ہے۔

مقامی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے 2017ء  میں کیلی فورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے مکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد کیلی فورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی۔

میڈیا بریفنگ میں میئر واشنگٹن نے کہا ہے کہ واحد مسلح شخص لابی میں سیکریٹ سروس کی طرف بڑھا، جسے سیکریٹ سروس کے ایک اہلکار نے روک دیا۔

واشنگٹن کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ مشتبہ شخص نے حملہ کیوں کیا، مشتبہ شخص کا ہدف کون تھا، یہ تحقیقات کا حصہ ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ شوٹر کی تصویر شیئر کردی

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹرتھ سوشل پر وائٹ ہاؤس میں کوریسپونڈینٹ ڈنر میں فائرنگ کرنے والے شخص کی تصویر شیئر کی ہے۔

پولیس چیف نے کہا کہ ہوٹل کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لیا جائے گا کہ حملہ آور ہتھیار کے ساتھ اندر کیسے داخل ہوا، مبینہ حملہ آور کے پاس ایک شاٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو تھے۔

ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر خیال ہے کہ مشتبہ شخص ہوٹل میں مہمان تھا، ملزم کو پیر کے روز عدالت میں فردِ جرم عائد کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ ہفتے کی رات کو واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، امریکی صدر اور دیگر محفوظ رہے جبکہ حملہ آور پکڑا گیا۔

فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ مشتبہ شخص کے پاس بہت سے ہتھیار تھے، سیکریٹ سروس نے فوری اور بہادری سے کارروائی کی، مشتبہ شخص نے سکیورٹی چیک پوائنٹ پر حملہ کیا۔

اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کوریسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کے واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ مشتبہ شخص نے 15 گز دور سے حملے کی کوشش کی، خیال ہے ہدف میں ہی تھا، میرے خیال میں شوٹنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ یہ انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا، ٹرے گرنے کی زوردار آوازیں سنیں، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا، میلانیا نےفوراً کہا بری آواز ہے۔

