26 اپریل ، 2026

وائٹ ہاؤس کوریسپونڈینٹ ڈنر کے دوران فائرنگ، صدر ٹرمپ محفوظ رہے، حملہ آور پکڑا گیا

امریکی وائٹ ہاوس کی کوریج پر مامور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب میں بدمزگی کی صورتحال پیدا ہوئی، کوریسپونڈینٹ ڈنر کے دوران زور دار آواز سنی گئی۔

صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کرلیا گیا ہے اور وہ زندہ ہے۔

اس سے پہلے امریکی اور روسی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ شوٹر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق امریکی وائٹ ہاؤس میں ہونے والے کوریسپونڈینٹ ڈنر کے دوران بدمزگی، سیکریٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے۔

اسپیکر مائیک جانسن بھی ڈنر میں موجود تھے، انہیں بھی سیکریٹ سروس کے اہلکار باہر لے گئے۔

واضح رہے کہ کوریسپونڈینٹ ڈنر میں صدر ٹرمپ کا خطاب بھی متوقع تھا تاہم تقریب میں صدر ٹرمپ تاحال واپس نہیں آئے۔

وائٹ ہاؤس کی کوریج پر مامور نمائندوں سے متعلق ڈنر کی تقریب کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اس دوران صدر ٹرمپ اور ان کے ساتھ بیٹھی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی۔

ایسی ہی پرچی پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیویٹ کو بھی دکھائی گئی تھی۔ جس پر صدر ٹرمپ کے ایک جانب بیٹھی خاتون کو حیرت زدہ ہوتے دیکھا گیا۔ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی جس پر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء  اپنی نشستوں سے اتر کر نیچے ہوگئے۔

اس دوران سیکریٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو باہر لے گئے، جبکہ کئی اہلکاروں نے بندوقیں تان لی۔ اسی کوریسپونڈینٹ ڈنر سے صدر ٹرمپ کا خطاب بھی متوقع تھا۔

تقریب میں نائب صدر جے ڈی وینس بھی موجود تھے۔ واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں منعقد اس تقریب سے شرکاء کو باہر نکالا جارہا ہے۔

