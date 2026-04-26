امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فائرنگ کرنے والے شخص کی ویڈیو جاری کر دی

26 اپریل ، 2026
---اسکرین گریب
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہلٹن ہوٹل میں تقریب کے دوران فائرنگ کرنے والے شخص کی ویڈیو جاری کر دی۔

 ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور تیزی سے سیکیورٹی کے حصار کو توڑتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو جاتا ہے۔

سیکیورٹی پر مامور اہل کاروں کو ویڈیو میں فوری طور پر کارروائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

حکام کے مطابق حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کی حراست میں تصویر بھی جاری کی گئی ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ شوٹر کی تصویر شیئر کردی

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا ٹرتھ سوشل پر وائٹ ہاؤس میں کوریسپونڈینٹ ڈنر میں فائرنگ کرنے والے شخص کی تصویر شیئر کی ہے۔

امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے مطابق مشتبہ حملہ آور کی شناخت کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ شخص کے طور پر کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ ہفتے کی رات کو واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، امریکی صدر اور دیگر محفوظ رہے جبکہ حملہ آور پکڑا گیا۔

فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ مشتبہ شخص کے پاس بہت سے ہتھیار تھے، سیکریٹ سروس نے فوری اور بہادری سے کارروائی کی، مشتبہ شخص نے سکیورٹی چیک پوائنٹ پر حملہ کیا۔

ٹرمپ نے کہا کہ یہ انتہائی حیرت انگیز لمحہ تھا، ٹرے گرنے کی زوردار آوازیں سنیں، میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا، میلانیا نےفوراً کہا بری آواز ہے۔

